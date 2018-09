Van Gerwen 'bestolen' van lintje

Van Gerwen zag hoe hij in het nieuws kwam, nadat hij donderdag werd onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Tot zijn verbazing verscheen er echter geen foto van hem, maar van wereldkampioen Rob Cross in beeld.

'Hij (Cross) heeft me mijn wereldbeker afgepakt, maar van mijn lintje blijft hij af!', tweette Van Gerwen vervolgens met een knipoog.

Van Gerwen herstelde zich vrijdag in de Premier League of Darts enigszins van zijn teleurstellende optredens in het Rotterdamse Ahoy. De leider van de Premier League bleef in zijn eerste pot in de Manchester Arena nog steken op een gelijkspel tegen Daryl Gurney, maar rekende vervolgens overtuigend af met nummer twee Michael Smith: 7-1. In dat duel zag hij wel een fraai record sneuvelen.