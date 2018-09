Duitse horde voor Van Gerwen in Oostenrijk

De Boxtelnaar is de enige Nederlander die nog actief is op het toernooi in Oostenrijk. Daryl Gurney, die in de achtste finales te sterk was voor Benito van de Pas, treft Cristo Reyes. Michael Smith, die Jelle Klaasen uitschakelde, wacht een partij tegen Mervyn King.

Kwartfinales: Michael van Gerwen - Martin Schindler (Dui) Daryl Gurney (N-Ie)- Cristo Reyes (Spa) Kim Viljanen (Fin) - Joe Cullen (Eng) Michael Smith (Eng) - Mervyn King (Eng)

Halve finales