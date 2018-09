Van Gerwen: 'Ik heb iets recht te zetten'

Van Gerwen verloor vorig jaar in de finale van Robert Thornton. Dat gebeurde na een spannende strijd: 4-5 in sets. De World Grand Prix wordt gespeeld volgens het principe 'dubbel-in en dubbel-uit'. "Het is voor mij een bijzonder toernooi, omdat het op de PDC in 2012 mijn allereerste titel was." In de eindstrijd van 2015 liet Van Gerwen zich wel aftroeven door Thornton. "Ik heb lang gewacht om het hier recht te zetten. Ik steek in een goede vorm en denk alleen aan winnen. Dat is het enige doel en ik ben teleurgesteld met elk ander resultaat." Van Gerwen treft maandag in de eerste ronde Steve Beaton. Het toernooi in Dublin begint vandaag al. Jelle Klaasen, Benito van de Pas en Raymond van Barneveld zijn de Nederlanders die direct in actie komen.

In de eerste editie van de Champions League Darts verloor Van Gerwen afgelopen weekeinde nog in de finale van aartsrivaal Phil Taylor. De Brit ging met 11-5 in legs met de zege aan de haal. De 27-jarige Brabander herstelde zich razendsnel door vrijdag het 17e Players Championship-toernooi te winnen.