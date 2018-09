Klaasen ziet ruimte voor verbetering

"Het was niet super'', zei Klaasen voor de camera van RTL 7. "Maar tegen iemand als Dolan, die langzaam werpt, is het lastig om in een goed ritme te komen. Ik wilde snel winnen en dat is gelukt. Ik kijk uit naar mijn volgende optreden tegen Chisnall. Dan kan ik wel mijn eigen spel spelen."

Van Barneveld stuit woensdagavond al op de sterke Engelsman Adrian Lewis. Daarna sluit Van de Pas de avond af tegen regerend wereldkampioen Gary Anderson uit Schotland. Van Gerwen komt net als Klaasen donderdag opnieuw in actie. Hij neemt het dan op tegen de Brit Darren Webster.