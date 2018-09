Revanche Van Barneveld in dartsthriller

The Jackpot knuffelt Raymond van Barneveld Ⓒ Hollandse Hoogte

Raymond van Barneveld heeft zijn revanche op Adrian Lewis, die hem vorig jaar de weg naar de finale versperde, te pakken. Barney bleek woensdagavond laat in de derde ronde van het WK darts met 4-3 te sterk voor The Jackpot en zit nu in de kwartfinale. Het kostte de 49-jarige Hagenaar wel flink wat moeite in een wedstrijd die meer spannend dan goed was.