Succesvolle rentree Van Gerwen

De beste darter van de wereld zegevierde bij de Dutch Darts Masters in de eerste ronde met 6-2 over landgenoot Jeffrey de Zwaan. Met een gemiddelde van rond de 100 kwam Van Gerwen prima voor de dag in Maastricht.

De Nederlander kwam op 28 juli voor het laatst in actie tijdens zijn verloren kwartfinale van de World Matchplay. Anderhalve week later werd de 28-jarige Van Gerwen voor de eerste keer vader. Zijn vrouw, Daphne, beviel van een dochter, Zoë.