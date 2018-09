Noppert in voetsporen Barney? "Waarom niet?"

Michael van Gerwen is natuurlijk de echte wereldkampioen. De 27-jarige Brabander veroverde sleepte eerder dit jaar bij profbond PDC voor de tweede keer in zijn loopbaan meest prestigieuze prijs binnen de dartswereld in de wacht. Mighty Mike won overigens nooit bij de BDO, maar hij stapte ook al op 17-jarige leeftijd over naar de PDC.

Noppert moet het vandaag bij Lakeside opnemen tegen Glen Durrant, de nummer één van de BDO-ranglijst. Zelf is Noppert als derde geplaatst. De debutant won bij de laatste vier met 6-3 in sets van Fitton. "Darryl is een goede speler. Ik heb hier geen woorden voor", aldus de beduusde Nederlander. "Het is ongelooflijk."

In de eindstrijd moet hij dus zien af te rekenen met Durrant, tegen wie hij nog nooit heeft gespeeld. "We zullen zien wat er gaat gebeuren. Ik voel me in elk geval fantastisch." Op de vraag of zijn naam kan worden toegevoegd aan het rijtje Van Barneveld, Klaasen en Kist antwoordt hij: "Hopelijk. Maar waarom niet?"

Noppert nam het vorig jaar al eens op tegen de PDC-toppers, onder wie Van Barneveld. Dat gebeurde bij de Grand Slam of Darts, waar de beste spelers van de PDC en BDO elkaar treffen. Winnaar Van Gerwen adviseerde Noppert destijds om snel de overstap naar de PDC, waar het grote geld valt te verdienen, te maken.