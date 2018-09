Van Gerwen op zijn hoede bij World Series of Darts

"Ik heb goede herinneringen aan vorig jaar en kom hier met veel vertrouwen naar toe. Het zou fantastisch zijn als ik opnieuw kan winnen", laat Van Gerwen. Afgelopen zondag veroverde de beste darter van de laatste jaren voor het derde jaar op een rij de Europese titel.

Toch is Van Gerwen op zijn hoede. In de eerste rondes wordt het namelijk gespeeld om zes gewonnen legs. "Een moeilijke start vanwege het korte format in de eerste ronde, vooral voor de topspelers, maar ik zal professioneel zijn. Vorig jaar werd ik fantastisch behandeld door de fans. Ik wil weer een goede show voor ze opvoeren."

Van Gerwen komt op zaterdagavond voor het eerst in actie omdat hij in de openingsronde een bye heeft. Hij treft in de tweede ronde Daryl Gurney of Josh Payne.

Het programma van zaterdagavond:

Adrian Lewis - Max Hopp/Cristo Reyes

James Wade - Benito van de Pas/Michael Smith

Dave Chisnall - Jelle Klaasen/Kim Huybrechts

Raymond van Barneveld - Brendan Dolan/Simon Whitlock

Phil Taylor - Mensur Suljovic/Robert Thornton

Gary Anderson - Joe Murnan/Joe Cullen

Michael van Gerwen - Gerwyn Price/Steve Beaton

Peter Wright - Daryl Gurney/Josh Payne