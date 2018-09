Van Barneveld: 'Ik ga zeker door tot mijn 55e'

"Vanaf vandaag wordt het tijd om lekker te gaan leven en het darts te laten zijn voor wat het is", schreef Barney enkele weken geleden nog nadat hij in de kwartfinale van het UK Open verloor van Peter Wright. Vlak daarna liet de vijfvoudig wereldkampioen in een uitgebreide toelichting weten dat hij niet wilde zeggen dat hij gaat stoppen.

"Al dertig jaar komt darts voor mij op plek 1, 2 en 3 in mijn leven, daarna komen pas familie en vrienden'', schreef Van Barneveld. "Natuurlijk zal ik alles doen om titels te winnen maar de opofferingen zijn soms te groot en dan is het gat te diep waar ik mezelf in laat vallen. Er moet meer balans komen.....Dus wat ik bedoelde met mijn bericht was: Vanaf nu wil ik wat meer genieten en mijn gezin, familie en vrienden bovenaan zetten."

Verder staat donderdag in Rotterdam ook de kraker tussen Michael van Gerwen en Phil Taylor op het programma. De 27-jarige Brabander is na zijn rugblessure weer helemaal fit en kijkt uit naar de confrontatie met Taylor. Jelle Klaasen treft James Wade.

