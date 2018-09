"Toen ik vooraf zag dat ik tegen Anderson moest spelen, dacht ik wel: hoe gaan we dat aanpakken?", was Barney vooraf allesbehalve zeker van een goed resultaat.

Iets extra's

"Maar als je er naar toe leeft, en dat heb ik gedaan, kun je toch iets extra's bieden", had de Hagenaar gemerkt. "Tegen Gary, Peter Wright, Phil Taylor en Michael van Gerwen hoef ik mezelf niet te motiveren, dat gaat vanzelf. Maar laatst moest ik tegen Dave Chisnall, en die stond onderaan. Kreeg ik met 7-2 klop. Maar je ziet het ook in andere sporten. Feyenoord heeft het ook lastig als ze naar een laagvlieger als Go Ahead Eagles moeten."

Maar Van Barneveld steeg in zijn oranje shirt tot grote hoogte in Ahoy. "Het geeft zo'n boost als al die uitzinnige mensen je aanmoedigen. Het voelt waanzinnig, het idee dat al die mensen tijd en geld investeren om naar jou te kunnen komen kijken. Vorig jaar had ik zoiets van: hoe kijkt het Nederlands publiek nog tegen Raymond van Barneveld aan? Maar als je dan ziet wat een respect er voor mij is... Jongens, dit is wel een avond hoor..."

Hele wereld aan

Na de eclatante 7-2 zege, waarin Van Barneveld een gemiddelde van 103 wist te noteren, kan de vroegere postbode de hele wereld weer aan. "Alles is mogelijk", zei Barney, die volop in de strijd is voor een plaats in de play-offs en na de avond in Ahoy de vierde plaats bezet. "Rotterdam heeft echt mijn kijk op het dartleven weer veranderd."