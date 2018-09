Coolste Baan hoopt op 70.000 schaatsfans

Het schaatsevenement wordt kort na de Olympische Spelen in Pyeongchang gehouden. De organisatie heeft op de vrijdagavond tijdens de WK allround ruimte in het programma gecreëerd voor een bijzonder eerbetoon aan de Nederlandse medaillewinnaars tijdens de komende Spelen.

De Coolste Baan is een enorm logistiek project, dat door sportmarketingbureau House of Sports van Patrick Wouters van den Oudenweijer in goede banen moet worden geleid. Vanaf 19 januari kan er gedurende zes weken geschaatst worden in het Olympisch Stadion. De WK allround in maart wordt de spectaculaire afsluiting van het geheel. Sven Kramer kan dan bovendien voor de tiende keer in zijn carrière wereldkampioen allround worden. Bij de vrouwen verdedigt Ireen Wüst haar titel.

De organisatie zal extra tribunes laten bijbouwen, zodat de toeschouwers ook in de bochten bovenop het ijs komen te zitten. Men hoopt in totaal op 70.000 toeschouwers, verdeeld over drie dagen. Het vrouwentoernooi loopt op de zaterdagavond af, het mannentoernooi op de zondagmiddag.