Anema: 'Geen zorgen om Bergsma'

De trainer van Clafis, nooit verlegen om een paar sappige uitspraken, noemde de exercitie van zijn niet geheel fitte pupil zinvol. Er was een aantal dingen dat niet liep, hij krijg daardoor zijn slag niet te pakken. Toch reed hij technisch goed. Dat hij fysiek niet in orde was, verklaarde deze tijd. Toch was het enorm zinvol om deze wedstrijd als een trainingsritje te rijden. Hij is niet diep gegaan. En dat is maar goed ook.’’ De zorgen die de buitenwacht inmiddels heeft bij Bergsma’s optredens in de olympisch jaargang lachte Anema op de van hem bekende wijze weg. ,,Ik maak me geen zorgen. Ik weet wat Jorrit kan, het moet er alleen uit komen. Misschien heeft hij na deze race wat minder zelfvertrouwen, maar dat maakt allemaal niets uit. We hebben nog even te gaan tot het OKT.’’

- Kramer rijdt Bloemen stuk Ach, hij hoorde deze week wel meer rare geluiden, klonk het. Zonder naam en toenaam te noemen, doelde hij op Sven Kramer die in de aanloop naar de Wereldbeker aankondigde een gooi te doen naar zijn eigen, tien jaar oude wereldrecord van 6.03,32. ,,Een aantal ploegen heeft hier zijn ondeskundigheid laten blijken door hoog van de toren te blazen. Iedereen met een beetje verstand van schaatsen voelde dat er hier nooit lomp hard gereden had kunnen worden. Weet je wat het is? Je kunt een wereldrecord niet omver praten. Je moet het omver schaatsen.’’