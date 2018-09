De Vries klopt Kramer - Bergsma op Spelen niet op 5km

De Vries was dinsdagmiddag op het OKT verrassend genoeg de snelste (6:15.06). Kramer, doorgaans vrijwel onklopbaar op de vijf kilometer kon een rit later niet aan die tijd komen (6:15.79).

Sven Kramer Ⓒ ANP

Jan Blokhuijsen werd in een tijd van 6:18.01 derde. De zilverenmedaillewinnaar van Sotsji plaatst zich daarmee waarschijnlijk ook voor Zuid-Korea.

Jorrit Bergsma kwam pas in de laatste rit in actie, de winnaar van het brons in Sotsji kon de tijd van Kramer echter geen moment bedreigen: 6:20.04.

Bob de Vries Ⓒ ANP

De Vries rijdt voor Team Clafis, de ploeg van coach Jillert Anema. De ervaren marathonschaatser gaat in Zuid-Korea zijn olympische debuut maken. Hij heeft op de langebaan nog geen grote prijzen gewonnen. Bij de NK afstanden begin dit seizoen eindigde hij als vierde op de 5000 meter en als zevende op de 10.000 meter. In de wereldbeker dit seizoen kon hij evenmin het podium halen, al eindigde hij begin deze maand in Calgary in de B-groep van de 5000 meter nog wel als eerste.