Ter Mors hoopt nog op achtervolging

,,Ik heb natuurlijk niet voor niets het hele jaar het traject meegedraaid'', zei Ter Mors, nadat ze bij het olympisch kwalificatietoernooi in Thialf de 1000 meter had gewonnen. ,,Of het een teleurstelling was dat ik niet ben aangewezen? Nou ja, wel verwacht, zo gaat dat in Nederland. Je kunt niet iedereen aanwijzen. Er zijn zoveel andere goede rijdsters.''

Volgens bondscoach Geert Kuiper is Ter Mors in de afgelopen jaren te weinig in actie gekomen op de ploegachtervolging, en ook op de 3000 meter, om voor een voorselectie in aanmerking te komen. ,,Maar dat was vier jaar geleden niet anders en toen haalde ik met de vrouwenploeg toch ook goud in Sotsji? Wie het hardste rijdt, moet aan de olympische start verschijnen, zo simpel was het en is het volgens mij nog steeds.''

Ter Mors mikt op de langebaan ook nog op een olympisch ticket op de 1500 meter en op de 500 meter. Ze neemt bij de Winterspelen eveneens deel aan het shorttracktoernooi, met startbewijzen op de 1500 meter en de aflossing.