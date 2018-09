Wüst laat 5 kilometer toch schieten

Ireen Wüst met drie tickets op zak toch niet op 5000 meter Ⓒ ANP

HEERENVEEN - Schaatsster Ireen Wüst heeft zich alsnog afgemeld voor de 5000 meter, de afsluitende afstand voor de vrouwen zaterdag bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Thialf. De 31-jarige kopvrouw van Justlease.nl sprak vrijdag kort na haar triomf op de 1500 meter nog van een mogelijk bonusticket voor de Winterspelen op de langste afstand, die ze bijna niet meer rijdt. Wüst vindt bij nader inzien de 5000 meter toch niet helemaal passen in haar olympische wedstrijdschema in Zuid-Korea.