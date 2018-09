Nauta tussen hoop en vrees: 'Serieuze zorgen'

Yvonne Nauta, samen met fysiotherapeut Nico Hofman in Thialf, weet nog niet of haar been weer volledig herstelt. Ⓒ Martin de Jong

Ze staat amper een maand onder contract bij Team Lotto-Jumbo, als het noodlot toeslaat. Tijdens het maken van wat simpele schaatssprongen komt Yvonne Nauta compleet verkeerd terecht en loopt ze een meervoudige complexe breuk in haar rechteronderbeen op. Uitgerekend in voorbereiding op een olympisch seizoen leeft de 26-jarige Friezin al wekenlang tussen hoop en vrees. "Ik hoop nu vooral dat mijn been weer volledig herstelt. Daar maak ik me weleens serieuze zorgen over.”