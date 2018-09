Medailles voor Mulder en Verbij in Berlijn

Mulder was aanzienlijk sneller dan vrijdag in de eerste 500 meter. Toen reed hij de zesde tijd (35,11). Ook Verbij verbeterde zich aanzienlijk na zijn elfde plek (35,34) van twee dagen eerder. De winnaar van vrijdag, de Duitser Nico Ihle (in 34,83), kwam zondag niet verder dan de achtste plek (35,14). Met zijn derde wereldbekerzege op de 500 meter is Moerasjov nu de nieuwe leider in het klassement.

Bij de WK afstanden komende maand op de olympische baan in het Zuid-Koreaanse Gangneung komen namens Nederland op de 500 meter Dai Dai Ntab (zondag twaalfde in 35,25), Ronald Mulder en Jan Smeekens in actie. Bij dat toernooi zal titelhouder Pavel Koelizjnikov ontbreken. De Rus worstelt met fysieke en mentale problemen.