Wüst vreest terugval: 'Het gaat hard achteruit'

,,Het buitenland is in aantocht. Ik zou niet verbaasd zijn als er een ommekeer komt in de volgende vier jaar'', aldus de dertigjarige Brabantse.

Volgens de vijfvoudig wereldkampioene allround zal het bij de WK afstanden, die donderdag in Gangneung beginnen, zo'n vaart allemaal nog niet lopen voor Oranje als marktleider. ,,We zullen ook hier weer een goed toernooi neerzetten en ook bij de Winterspelen over een jaar op dezelfde plek zullen we weer goed scoren. Zo'n uitzonderlijke oogst van Sotsji 2014 met 23 medailles zit er echter niet meer in. Qua geld en dus qua budgetten gaat het momenteel hard achteruit in het Nederlandse schaatsen. In de breedte zijn nogal wat ploegen weggevallen. Mede daardoor is de internationale situatie in vergelijking met vier jaar geleden sterk veranderd.''