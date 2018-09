Nadal houdt het voor gezien in Parijs

De Spaanse tennisser heeft last van een knieblessure. De nummer één van de wereldranglijst had vrijdag moeten aantreden tegen de Serviër Filip Krajinovic in de kwartfinales. Nadal hoopt over ruim een week wel weer mee te doen aan de afsluitende ATP Tour Finals in Londen. Hij won het toernooi in Parijs nog nooit.

Nadal versloeg donderdagavond Pablo Cuevas uit Uruguay in drie sets: 6-3 6-7 (5) 6-3. ,,Ik kamp met een paar fysieke dingetjes'', bekende hij toen al. ,,Maar dat is vrij normaal aan het einde van het seizoen. Zeker als je kijkt naar de intensiteit waarmee ik speel. Het is een lang jaar geweest. Ik ben heel blij met de successen die ik heb behaald.''

Nadal won dit seizoen zes titels, waaronder Roland Garros en de US Open. ,,Dit is een trieste dag voor mij en voor het toernooi'', zei hij vrijdag. ,,Ik dacht dat de rust tussen twee wedstrijden zou volstaan. Maar ik ben helaas nu niet in staat te spelen. Ik kan ook niets beloven voor Londen.''