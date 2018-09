Hogenkamp terug in FED Cupselectie

Hogenkamp zat in februari niet in de selectie van Haarhuis voor het uitduel met Wit-Rusland, waarop de speelster de captain slechte communicatie verweet.

Finale

Voor het duel in de play-offs voor Wereldgroep 1 keert Hogenkamp (die zaterdag de finale van het ITF-toernooi in Croissy-Beaubourg verloor) terug bij de groep, die verder bestaat uit Kiki Bertens, Arantxa Rus en Michaëlla Krajicek.

"Ik verwacht een zware wedstrijd in en tegen Slowakije", aldus Haarhuis. "In 2015 wonnen we thuis met 4-1, maar nu wordt de wedstrijd in Slowakije gespeeld en speelt Dominika Cibulkova mee. We hebben een goed team en gaan voor de winst, want we willen graag in Wereldgroep 1 blijven."

Handhaving

Het Nederlands Fed Cupteam speelt in Slowakije voor handhaving in Wereldgroep 1 van het landentoernooi. Het duel tussen Slowakije en Nederland vindt plaats in Bratislava op een indoor gravelbaan.