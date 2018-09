Djokovic recht zijn rug: 'Ik was het even kwijt'

De nummer twee van de wereld opende de ontmoeting met Spanje in de kwartfinale van de Daviscup met een klinkende zege op Albert Ramos-Viñolas: 6-3 6-4 6-2. Djokovic zette Servië daarmee voor eigen publiek in Belgrado op voorsprong.

Djokovic is vooralsnog bezig aan een moeizaam seizoen. De 29-jarige tennisser begon nog wel met winst aan het ATP-toernooi in Doha, maar strandde vervolgens op de Australian Open al in de tweede ronde. De Serviër, die eind vorig jaar door Andy Murray werd onttroond als nummer één van de wereld, werd vervolgens in Acapulco en Indian Wells vroeg uitgeschakeld. Hij moest zich afgelopen maand met een elleboogblessure afmelden voor het masterstoernooi van Miami.

'Ik was het even kwijt'

Voor eigen publiek in Belgrado toonde de sterk serverende Djokovic aan dat hij die fysieke problemen van zich af heeft geschud. ,,Het is geen geheim dat ik de laatste maanden niet in topvorm was'', zei Djokovic. ,,Ik was het even kwijt, maar vandaag heb ik aangetoond dat ik weer op de goede weg ben.'' De Spanjaarden zijn naar de Servische hoofdstad gekomen zonder hun kopman Rafael Nadal, die rust heeft genomen.

Na de eerste dag van de kwartfinales staat overal het gastland met 2-0 voor. Frankrijk leidt op het gravel in Rouen dankzij zeges van Lucas Pouille en Jérémy Chardy op de Britten Kyle Edmund en Daniel Evans. Groot-Brittannië moet het stellen zonder kopman Murray. Op het hardcourt in Brisbane staat Australië met 2-0 voor tegen de Verenigde Staten, België leidt tegen Italië met dezelfde cijfers. Steve Darcis en David Goffin zorgden voor feest in Charleroi.