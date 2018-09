Hingis pijnigt Bertens in Japan

Kiki Bertens is in Japan niet opgewassen tegen Martina Hingis. Ⓒ Hollandse Hoogte.

Kiki Bertens is op een pittige nederlaag getrakteerd bij haar debuut in de lucratieve International Premier Tennis League (IPTL) in het Japanse Saitama. De 24-jarige Westlandse verloor met 6-1 van de Zwitserse routinier Martina Hingis.