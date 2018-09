Gasquet en Mladenovic naar Rosmalen

De 23-jarige Mladenovic haalde vorig jaar de finale van de Ricoh Open, waarin ze verloor van de Amerikaanse Coco Vandeweghe. Ze bereikte in maart met de achttiende plaats haar hoogste positie op de wereldranglijst. Ze won in februari in Sint Petersburg haar eerste titel in het enkelspel op de WTA Tour. In het dubbelspel pakte ze drie grandslamtitels bij Roland Garros, de Australian Open en Wimbledon.

Gasquet kan goed uit de voeten op gras. Hij haalde twee keer de halve finales op Wimbledon. De 30-jarige Fransman deed in 2008 een keer eerder mee in Rosmalen en werd toen in de tweede ronde uitgeschakeld.