Berdych verslaat Nadal in finale Tie Break Tens

De Tsjechische tennisser versloeg in de finale de Spanjaard Rafael Nadal met 10-5. Het leverde Berdych liefst 250.000 dollar op, een dikke twee ton. In het Tie Break Tens-format worden wedstrijden gespeeld deels volgens de regels van een tiebreak. Wie het eerst tien punten heeft, is de winnaar. Behalve Berdych en Nadal namen onder anderen ook de Serviër Novak Djokovic en de Australiër Nick Kyrgios deel.

Nadal versloeg in de halve finales de reeds gestopte Lleyton Hewitt. Berdych was te sterk voor de Canadees Milos Raonic die de geblesseerde Stan Wawrinka verving.