Bertens over clash met Wozniacki: 'Een latertje'

Bertens heeft naar eigen zeggen geen last meer van haar linkerbovenbeen, dat ze liet inpakken met verband toen ze tijdens haar partij in de tweede ronde tegen de Amerikaanse Nicole Gibbs iets in haar hamstring voelde schieten.

,,Ik heb er geen last van en ben klaar voor de wedstrijd van morgen'', zei de pupil van coach Raemon Sluiter in Melbourne na het pijnlijke verlies met Johanna Larsson in de eerste ronde van het dubbelspel.

Rod Laver Arena

Bertens treft Wozniacki in de Rod Laver Arena, het grootste en belangrijkste stadion van Melbourne Park. ,,Normaal gesproken hoop je dat je daar in de eerste twee ronden niet moet, want dat betekent dat je tegen een geplaatste speelster speelt. Maar nu betekent het dat ik in de derde ronde sta. Dit is het enige centercourt van de grandslams waar ik nog nooit heb gespeeld. Dus we kunnen deze ook weer afvinken'', zei de Westlandse, die als dertigste is geplaatst op de Australian Open.

Stress

Haar partij tegen Wozniacki is de afsluiting van het avondprogramma. De tennissters mogen de baan op zodra de Australische favoriet Nick Kyrgios en Jo-Wilfried Tsonga uit Frankrijk klaar zijn.

Kiki Bertens Ⓒ EPA

,,Qua weer hoopte ik al een avondwedstrijd te mogen spelen, dan is het wat koeler. Waarschijnlijk wordt het wel een latertje'', aldus Bertens. ,,Voor mij is het spelen op een centercourt niet meer zo'n gestress. Het is niet dat ik er naar uitkijk, maar ik zie er ook niet meer tegenop.''