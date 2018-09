Dubbeltitel Haase en Middelkoop in Sofia

Robin Haase en Matwé Middelkoop Ⓒ Hollandse Hoogte

Tennissers Robin Haase en Matwé Middelkoop hebben het dubbelspel op hun naam geschreven in het toernooi van Sofia. Het Nederlandse tenniskoppel, in de Bulgaarse stad als vierde geplaatst, won in de finale van het als tweede geplaatste duo Nikola Mektic uit Kroatië en Alexander Peya uit Oostenrijk. Het is al de tweede dubbeltitel voor Haase en Middelkoop. Ze waren begin van dit jaar ook al winnaars in het Indiase Pune.