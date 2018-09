Federer meldt zich af voor Roland Garros

De Zwitser speelde dit jaar nog geen graveltoernooien en acht het beter voor zijn lichaam zich voor te bereiden op de grastoernooien. Federer won in januari de Australian Open.

De 35-jarige Federer is niet echt een specialist op gravel. Hij won Roland Garros pas één keer, in 2009. Hij verloor vier keer de finale. Vorig jaar was de Zwitser ook afwezig op het tweede grand slam van het jaar. Toen had hij rugklachten en kwam er een einde aan een recordreeks van deelnames aan 65 opeenvolgende grandslamtoernooien sinds de Australian Open in 2000.

Zuinig

De tennisgrootheid gaf zijn zege van dit jaar in de Australian Open een vervolg met overwinningen in Indian Wells en Miami, maar besloot toen een rustpauze in te lassen en geen graveltoernooien te spelen. Federer is tegenwoordig zuinig op zijn lichaam. Aanvankelijk wilde hij wel degelijk onvoorbereid naar Roland Garros komen, maar hij heeft zich bedacht.

"Om nog vele jaren mee te kunnen op het hoogste niveau, is het beter het gravelseizoen helemaal over te slaan en me te gaan voorbereiden op het grasseizoen. Volgend jaar hoop ik mijn fans weer te zien op Roland Garros", lichtte de Zwitserse tenniskampioen toe. "Goed doseren en plannen is de sleutel om nog lang te kunnen doorgaan. Slechts één toernooi op gravel spelen, komt mijn lichaam niet ten goede."