Rosmalen pakt uit met Andy Murray

Niemand minder dan Andy Murray zal in juni meedoen aan grastoernooi, dat vanaf nu de Libéma Open heet. De 30-jarige Schot maakt in Nederland zijn rentree op de ATP-Tour. Murray ligt er sinds Wimbledon 2017 uit met een heupblessure. In januari werd hij geopereerd aan zijn heup.

"Ik kijk uit naar mijn comeback op gras en om voor het eerst deel te nemen in Rosmalen. Ik heb veel positiefs gehoord over het toernooi en de grasbanen zijn van zeer goede kwaliteit. Dat maakt het voor mij een perfecte voorbereiding op Wimbledon", zegt Murray, die in 2013 en 2016 zegevierde op Wimbledon.