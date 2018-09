Haase wacht clash met Nadal in Parijs

Robin Haase wacht een loodzware opdracht op Roland Garros. Ⓒ EPA

Robin Haase moet het in de tweede ronde van Roland Garros opnemen tegen recordkampioen Rafael Nadal. De Spaanse 'gravelkoning', al negen keer de beste in Parijs, voldeed maandag aan de verwachtingen in zijn openingspartij tegen Benoît Paire. Nadal versloeg de Fransman in drie sets: 6-1 6-4 6-1.