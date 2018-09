Matchfixing in tennis vooral op laag niveau

Vooral op lagere niveaus is er sprake van dubieuze handelingen. De commissie raadt tennisbond ITF aan terughoudender te zijn met zaken als livescoring op internet.

Het tussenrapport stelt dat er geen bewijs is voor wijdvertakte corruptie op het hoogste niveau, maar wel dat er sprake is van problemen. De commissie adviseert de ITF om geen data meer te verkopen van toernooien op futureniveau. Tennis op dat niveau kent volgens een onderzoeker een 'tsunami' aan problemen. Het onderzoek volgde nadat de BBC en BuzzFeed News hadden gemeld dat liefst zestien spelers uit de top-50 door de Tennis Integrity Unit (TIU) waren ondervraagd over het bewust verliezen van wedstrijden.

Volgens de commissie zijn de verlokkingen het grootst op de niveaus waar het prijzengeld laag is ten opzichte van de kosten voor de tennissers. Spelers slagen er daar vaak amper in om de kosten te dekken.