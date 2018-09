Halep snapt comeback zelf ook niet

“Ik heb geen idee hoe het me is gelukt om terug te komen”, sprak de nummer drie van de plaatsingslijst. “Elina speelde zo goed. Ik heb wat geluk gehad, maar ben heel blij dat ik terug kon komen en nu de halve finale heb gehaald hier in Parijs.”

In die halve eindstrijd speelt ze tegen Karolína Plísková uit Tsjechië. Geen misselijke opponente. Plísková is de nummer twee van de plaatsingslijst. “Ik voel me goed en ben er klaar voor”, aldus Halep. “Ik probeer er alles aan te doen om opnieuw de finale te halen.” Dat lukte haar drie jaar geleden ook, maar toen was Maria Sjarapova te sterk in de eindstrijd.

“Het publiek in Parijs is altijd geweldig. De mensen hebben me er vandaag ook doorheen gesleept. Ik ben dankbaar om hier te mogen spelen.”