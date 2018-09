Bertens tegen Sabalenka in 1e ronde Roland Garros

De 26-jarige Wateringse is als achttiende geplaatst in het tweede grandslamtoernooi van het jaar. Ze speelde één keer eerder tegen de twintigjarige Sabalenka, de nummer 48 van de wereld. Dat was in 2017 in de Fed Cup. Bertens won die partij in drie sets.

Bertens bereikte in 2016 de halve finales van het grandslamtoernooi in Parijs. Vorig jaar strandde ze in de tweede ronde. De pupil van coach Raemon Sluiter is dit jaar goed op dreef op gravel. Ze won al het toernooi in Charleston en haalde de finale in Madrid.

Serena

De Roemeense Simona Halep is als nummer één van de wereld ook als eerste geplaatst in het Franse Open. Ze werd bij de loting gekoppeld aan de Amerikaanse Alison Riske. De Letse titelverdedigster Jelena Ostapenko treft in de eerste ronde Katerina Kozlova uit Oekraïne.

Serena Williams, 23-voudig grandslamwinnares, geniet geen beschermde status op Roland Garros. De Amerikaanse is drievoudig winnares van het grandslam in Parijs. Ze maakte in maart haar rentree na de bevalling van haar kindje, maar presteerde tot dusver nog ondermaats. Ze stuit in de eerste ronde op de Tsjechische Kristyna Pliskova.