Bertens: 'Ik voel me lekker hier op het gravel'

"Ik was in het begin nog wel een beetje zenuwachtig", zei Bertens op Eurosport. "Vooral dankzij mijn service kon ik overeind blijven. Ik voel me lekker hier op het gravel. Met het vertrouwen zit het wel goed.''

De als achttiende geplaatste Bertens gunde Aliaksandra Sasnovitsj uit Wit-Rusland weinig kans. Op de beslissende momenten sloeg de Nederlandse blikvanger toe, vooral ook dankzij haar sterke service. Na 1 uur en 12 minuten was het duel beslist na het derde matchpoint: 6-4 6-2.