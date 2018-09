VIDEO - Woedende Del Potro haalt verhaal bij toeschouwer

Del Porto werd gestoord bij het serveren en kon daar allesbehalve om lachen. De Argentijn haalde daarop verhaal bij de man in kwestie. Uiteindelijk moest de umpire de gemoederen tot bedaren brengen.

"Iemand maakte een hard geluid, zo vlak voordat ik wilde serveren. Hierdoor maakte ik een dubbele fout. Daarom werd ik boos. Ik kon de juiste persoon niet vinden. Toen ging ik dichter naar het publiek toe om te vragen wie het was. Ik ben er nog steeds naar op zoek", zei hij na de pot lachend. "Hoe dan ook, ik maakte de fout uiteindelijk. Het publiek is altijd geweldig en dit gebeurt gewoon soms. Ik was gewoon niet gefocused op dat moment. Daarom maakte ik de fout."

Del Potro won de partij uiteindelijk. In de halve finale treft hij tienvoudig winnaar Rafael Nadal, die donderdag afrekende Diego Schwartzman, een landgenoot van Del Potro.