Schoofs stunt in Rosmalen

Het is de eerste keer dat Schoofs meedoet in het hoofdtoernooi in Rosmalen. De nummer 174 van de wereld is vooral actief in kleinere toernooien.

Schoofs won vorige maand ook al van Witthöft, die op de mondiale ranking bijna honderd plaatsen hoger staat (75e). Toen gebeurde dat in het Franse Cagnes-sur-Mer. In de tweede ronde in Rosmalen speelt Schoofs tegen de als zevende geplaatste Aleksandra Krunic of de Griekse Valentini Grammatikopoulou.

Het is de eerste keer sinds 2011 dat Schoofs een ronde verder komt op een groot WTA-toernooi. Toen bereikte ze in Luxemburg zelfs de kwartfinales. Daarna zakte de Gelderse (die ook bij het lager aangeslagen WTA-toernooi van Mumbai in 2017 een potje in het hoofdtoernooi won) ver weg en leek het einde van haar tennisloopbaan nabij. Toen haar man haar anderhalf jaar geleden verliet, pakte Schoofs haar loopbaan weer op. ,,Ik dacht: wat ga ik doen? Werken of mijn tenniscarrière weer oppakken? Ik heb dat laatste gedaan en voorlopig gaat het uitstekend'', legde Schoofs maandag op het Autotron uit.

,,Ik heb sinds 2012 niet meer op gras gespeeld. Vorige week woensdag trainde ik voor het eerst en dit was mijn eerste wedstrijd. Gras ligt mij wel. Ik beweeg makkelijk en houd van snel tennis'', zei Schoofs verder. ,,Ik zie het als een stukje erkenning dat ik een wildcard heb gekregen. Ik boek flinke progressie en hoop die lijn nog even door te trekken. Mijn doelen voor de komende tijd? Ik hoop het hoofdtoernooi van Wimbledon te halen en aan het einde van dit jaar wil ik mijn hoogste ranking op de wereldranglijst hebben verbeterd.'' De hoogste positie van Schoofs was de 142e.

Eerder verloor Richèl Hogenkamp in de eerste ronde in Rosmalen. Arantxa Rus speelt later op maandag. Kiki Bertens komt dinsdag in actie.