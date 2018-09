Kvitova wint bij rentree op gras

De Tsjechische, die lang geen wedstrijden speelde nadat ze in haar huis was overvallen en gewond was geraakt, versloeg op de Aegon Classic in Birmingham haar landgenote Tereza Smitkova in twee sets: 6-2 6-3. Kvitova (27) is tweevoudig Wimbledonwinnares. Ze won het grandslamtoernooi in 2011 en 2014.

Tijdens de overval in december raakte ze gewond aan haar hand, waarna ze pas vorige maand op Roland Garros haar rentree maakte. Op het gravel van Parijs verloor ze in de tweede ronde. In Birmingham is de Britse Naomi Brody haar volgende tegenstandster.