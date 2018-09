Haase krijgt wildcard van Krajicek

"De keuze valt natuurlijk op Robin Haase. Hij is al jaren de hoogst geklasseerde Nederlander. Het maakt altijd iets extra's los bij de fans als een Nederlander in actie komt, dus we zijn blij dat hij er weer bij is", aldus Krajicek.

Haase komt daarnaast ook uit in het dubbelspel waarin hij gekoppeld zal worden aan een Nederlandse clubkampioen. In de zogenoemde Supermatch biedt het toernooi jaarlijks een ambitieuze speler de kans te spelen op het centrecourt van Ahoy. In januari en februari strijden in totaal 128 clubkampioenen om het ticket, dat een optreden aan de zijde van Haase garandeert.

Haase nam acht keer eerder deel aan het toernooi van Rotterdam. Zijn beste resultaat boekte hij in 2008, toen hij de kwartfinale haalde na onder meer Andy Murray verslagen te hebben. In het dubbelspel haalde hij samen met André Begemann in 2015 de halve finale. Eerder kondigde Krajicek de komst van Rafael Nadal, Nick Kyrgios en Dominic Thiem al aan.