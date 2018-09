Kyrgios wint weer eens

De afgelopen toernooien was het door blessures telkens in zijn eerste partij klaar voor de temperamentvolle speler. De als zestiende geplaatste Kyrgios trok in Montreal de wedstrijd tegen Troicki in 51 minuten naar zich toe. Wel voelde hij tijdens de partij zijn heup. "Ik voel het de hele tijd. Het is niet iets dat zomaar over zal gaan'', aldus de 22-jarige Australiër.

Op Queen's en Wimbledon speelde zijn heup hem ook al parten, vorige week in Washington had hij last van zijn schouder.