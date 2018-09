Kerkhove naar hoofdtoernooi US Open

Kerkhove debuteert in het enkelspel in het hoofdschema van een grandslamtoernooi. Eerder dit jaar haalde ze voor de eerste keer het hoofdtoernooi op Wimbledon, in het dubbelspel. Daar strandde ze in de tweede ronde.

De US Open beginnen maandag. Namens Nederland doen bij de vrouwen ook Kiki Bertens en Richèl Hogenkamp mee. Robin Haase is in het mannentoernooi in het enkelspel de enige vertegenwoordiger van Oranje.