Nieuwe kans voor De Bakker

De door blessures geplaagde De Bakker treft in de openingspartij van het promotie/degradatieduel op het gravel van de Sportcampus Zuid kopman van de Tsjechen, Jiri Vesely. De geboren Hagenaar mag laten zien dat hij in de Davis Cup nog wel kan stralen. Ook in april tegen Bosnië-Herzegovina moest De Bakker, zonder wedstrijdritme, aantreden. Dat werd een koude douche, met drie verloren sets en slechts zes gewonnen games tegen Damir Dzumhur.

„Dat was geen leuke ervaring, maar het was zoals het was. Meer zat er niet in. Het was een ander verhaal geweest als er tien andere gasten hadden klaargestaan, maar de spoeling is dun”, blikt De Bakker terug, die de voorkeur krijgt boven Tallon Griekspoor.

Vandaag stapt hij in ieder geval met wat meer wedstrijdritme de baan op. De afgelopen periode werd De Bakker geplaagd door een schouderblessure. „Die hindert mij om drie of vier weken achter elkaar te spelen. Maar dat is nu niet het probleem.”

De Bakker zit een periode van zijn loopbaan waarin hij zou moeten oogsten, maar in plaats daarvan is het vechten om het hoofd boven water te houden. „Het is moeilijk, omdat ik gewoon geen vol programma heb kunnen draaien. Ik heb tijdens mijn loopbaan niet heel vaak blessures gehad. De laatste jaren heb ik veel gesukkeld met blessures, maar daarvoor zelden.”

Of De Bakker - zoals veel spelers tegenwoordig - doorgaat tot ver na zijn dertigste is de vraag. „Het hangt van veel dingen af. Op dit moment ben ik niet bezig met het einde. Maar ik ga niet nog drie jaar 400e staan.”

Na De Bakker is het vandaag de beurt aan Robin Haase. Op papier moet de kopman van Oranje Lukas Rosol, de nummer 192 van de wereld, kunnen kloppen.

Haase kent het gevaar van de voormalig nummer 26 van de ATP-ranglijst, die al vier keer te goed bleek en bovendien niet vies is van een staaltje koude oorlogsvoering. „Het wordt pittig. Hij is een speler die bepaalt. Ik zal kijken hoe aanvallend ik kan spelen, maar ik zal zeker ook veel moeten rennen en repareren”, aldus Haase.