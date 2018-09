De Bakker: 'Ik was het echt even kwijt'

Na drie uur en 44 minuten tennis ging hij onderuit in de Sportcampus Zuid in Den Haag, waar een echte Davis Cup-sfeer hing: 6-4, 3-6, 6-4, 4-6 en 4-6.

"Uiteindelijk ben ik blij dat ik hier heb gespeeld en mijzelf in de positie heb gebracht om wat klaar te spelen en dat het lichaam het houdt", vertelde De Bakker. "Maar uiteindelijk verlies je wel. Dat doet pijn."

In het begin van de vijfde set gaf de geboren Hagenaar de wedstrijd uit handen. "Ik was het echt even kwijt. Het gevoel was weg. Uiteindelijk zat elke bal niet meer lekker in mijn racket. Dat duurde drie games. Dat kostte mij drie games en de set."