Gasquet laat zich verrassen op US Open

Richard Gasquet geeft vertwijfeld tekst en uitleg na zijn uitschakeling op de US Open. Ⓒ EPA

Richard Gasquet is maandag als eerste speler van naam uitgeschakeld op de US Open. De als dertiende geplaatste Fransman verloor in de eerste ronde van Kyle Edmund. De Britse nummer 84 van de lijst won in drie sets, 6-2 6-2 6-3.