Meer meldingen en straffen matchfixing tennis

De in Londen gevestigde organisatie rapporteerde 292 meldingen van verdacht gokgedrag bij tenniswedstrijden in 2016 en dat was een flinke stijging ten opzichte van het jaar daarvoor, toen de TIU 246 klachten registreerde en zes keer een straf oplegde.

Van de zeven spelers die zijn bestraft, is de Fransman Constant Lestienne de bekendste. Hij stond ooit 164e op de wereldranglijst en kreeg een schorsing en een boete omdat hij online op 220 tenniswedstrijden had gegokt. De Zuid-Afrikaan Joshua Chetty kreeg een levenslange schorsing.

Twee van de zeven waren in 2015 al schuldig bevonden, maar gingen in beroep bij het hof van sportarbitrage (CAS) in Lausanne. Het CAS handhaafde vorig jaar hun schorsingen.