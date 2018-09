Uniek verlies Djokovic

In de geschiedenis van de vier grandslamtoernooien was het nog nooit voorgekomen dat de regerend kampioen door iemand werd uitgeschakeld die met een wildcard het toernooi binnenkwam.

Djokovic kwam tegen Istomin met 2-1 in sets voor, maar in het vervolg ging het toch mis. Na 5 slopende sets kon de 30-jarige tennisser uit Oezbekistan zijn armen in de lucht steken.