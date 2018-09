'Hij is toekomst van onze sport'

De 30-jarige Spanjaard staat al weer voor de tiende maal bij de laatste zestien in Melbourne. "Het was een lastige partij", zei Nadal, die met Zverev de 15.000 toeschouwers regelmatig in vervoering bracht. Zverev pakte de eerste break en daarmee ook de eerste set, Nadal sloeg meteen terug, waarna in de derde set een tiebreak (7-5) in het voordeel van Zverev uitpakte.

Kramp

Nadal dankte de winst in de vierde set aan een vroege break (2-0) en zag in de vijfde de krachten bij zijn jonge opponent wegvloeien. Zverev serveerde minder, kreeg na een rally van 37 slagen last van kramp en moest zich uiteindelijk gewonnen geven. "Ik begon niet goed, hij serveerde geweldig, maar langzaamaan kreeg ik er grip op. Ik ben heel tevreden", aldus Nadal.