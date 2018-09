Zverev met toernooizege op zak naar Rotterdam

In september vorig jaar behaalde Zverev zijn eerste toernooiwinst, in de Russische stad Sint-Petersburg. In Rotterdam neemt Zverev het in de eerste ronde op tegen de als tweede geplaatste Oostenrijker Dominic Thiem.

Gasquet had het Franse tennistoernooi al vier keer gewonnen, in 2006, 2013, 2015 en 2016. In 2006 was Lyon nog de speelstad van het Open Sud de France.