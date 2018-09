LIVE EXTRA - Doelpuntenregen in Champions League

In Leverkusen neemt Bayer het vanaf 20.45 uur op tegen Atletico Madrid. De Duitsers hopen dat de Mexicaanse goalgetter Javier Hernandez het beresterke Atletico kan pijnigen. De Spanjaarden verloren zowel in 1974, 2014 als in 2016 de finale van de belangrijkste Europa Cup en azen op de eerste eindzege in de geschiedenis.

Op hetzelfde moment wordt er in Manchester afgetrapt bij het treffen tussen Manchester City en AS Monaco. City begint als favoriet aan het treffen, maar trainer Pep Guardiola toonde zich op voorhand al onder de indruk van de dynamische Franse ploeg.

Volg hier de twee duels vanaf 20.45 uur op de voet.