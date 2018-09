Murray moet zich gedragen in finale Parijs

Murray moest bij het Masterstoernooi van Parijs zijn halve eindstrijd winnen van Milos Raonic om Novak Djokovic van de troon te stoten. Raonic bleek echter niet fit genoeg om in actie te komen, waardoor Murray een langgekoesterde droom werkelijkheid zag worden. Al had de Brit liever wel gewoon gestreden voor zijn plek. „Het is raar om op deze manier nummer één van de wereld te worden. Al moet ik er wel voor zorgen dat ik me goed gedraag in de finale, want als ik word gediskwalificeerd verlies ik al mijn punten van deze week”, grapte de 26e nummer één van de wereld sinds die ranglijst 43 jaar geleden werd ingevoerd.

