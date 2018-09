Haarhuis kiest voor debutant in Daviscupteam

Hij vormt samen met Robin Haase, Tallon Griekspoor, Thiemo de Bakker en Jean-Julien Rojer de ploeg die het begin april in groep 1 van de Europees/Afrikaanse zone opneemt tegen Bosnië-Herzegovina.

"Botic is het laatste half jaar met een goede reeks bezig, waarin hij heeft laten zien dat hij goed speelt. Hij is een jongen voor de toekomst en kan nu goede ervaring opdoen in de Davis Cup", verklaarde Haarhuis zijn keuze voor Van de Zandschulp, die in december verraste door Haase in de finale van het NK te verslaan.

Haarhuis maakt zelf ook zijn debuut als Daviscupcaptain als opvolger van Jan Siemerink.