Kerkhove pakt eerste WTA-titel in dubbelspel

De 25-jarige Zeeuwse zegevierde met haar Wit-Russische partner Lidzija Marozava in het dubbeltoernooi in Luxemburg. Kerkhove en Marozava wonnen zaterdag in de finale van het Canadees/Belgische koppel Eugenie Bouchard/Kirsten Flipkens: 6-7 (4) 6-4 10-6.

De tennisster uit Zierikzee pakte eerder al ITF-titels in het enkel- en dubbelspel, maar nog nooit op het hoogste niveau. Op het hardcourt in Luxemburg was het eindelijk raak voor Kerkhove, die samen met de 25-jarige Marozava vechtlust toonde. In de kwartfinale, halve finale en in de eindstrijd verloren ze steeds de eerste set, maar knokten ze zich iedere keer weer naar de winst.

Bertens

De als eerste geplaatste Kiki Bertens en haar Zweedse partner Johanna Larsson trokken zich al voor de eerste ronde terug.